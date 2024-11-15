Aksaray'da Dehşet! Sokakta Yürüyen Kadını Kalçasından Bıçakladı
Aksaray’da kimliği belirsiz bir kişi, sokakta yürüyen 43 yaşındaki H.A. isimli kadını kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin tahkikat başlattı.
Aksaray’da Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı yakınında evine gitmek üzere otobüs durağına yürüyen 43 yaşındaki H.A. isimli kadın, kimliği belirsin bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kadını kalçasından bıçaklayarak yaralayan saldırgan, koşarak uzaklaştı.
Yaralanmasının ardından çığlık çığlığa kalan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganın bulunması için işlem başlattı.
Kaynak: İHA