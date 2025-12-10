Akran Zorbalığı Yayılıyor! 9 Yaşındaki Çocuk, Arkadaşının Kolunu 2 Yerden Kırdı

İstanbul'da 9 yaşındaki bir çocuk, 8 yaşındaki arkadaşının kolunu 2 yerinden kırdı. Çocuk ameliyata alınarak koluna platinler takıldı. Savcılık "Çocukların yaşları 12'den küçük olduğu için kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi. Çocukları haftalardır okula gidemeyen aile bu karara itiraz etti.

Son Güncelleme:
Akran Zorbalığı Yayılıyor! 9 Yaşındaki Çocuk, Arkadaşının Kolunu 2 Yerden Kırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde artan akran zorbalığı vakalarının bir örneği de İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gerçekleşti. Tepecik'te bulunan bir ilkokulda meydana gelen olayda, 8 yaşındaki Y.K.Ş. okulda bir süredir kendisini rahatsız eden 9 yaşındaki çocuk tarafından darp edilerek kolu ikiye katlandı. Y.K.Ş.'nin 2'ye katlanan kolu 2 ayrı yerinden kırıldı. Öğretmenler Y.K.Ş.'nin ailesini arayarak, ‘oğlunuz arkadaşıyla kavga etti duvara çarptı' denildi.

Oğlunu okuldan alıp hastaneye götüren anne Songül Gökdemir, oğlunun kolunun 2 ayrı yerinden kırıldığını öğrenip ameliyata alınacağını duyduğunda büyük şok yaşadı. Konuyla ilgili anne Gökdemir savcılığa giderek şikayetçi oldu. Savcılıktan ise 'söz konusu Suça Sürüklenen Çocuğun yaşının 12'den küçük olduğu gerekçesi ile kovuşturmaya yer yoktur' kararı çıktı. Anne Gökdemir karara itiraz ederken mağdur Y.K.Ş. ise haftalardır okula gidemiyor. Eğitimi aksayan çocuğun 2 hafta sonra ise platinlerinin çıkarılması için yeniden ameliyata gireceği öğrenildi.

'AMBULANS ÇAĞRILMAMIŞTI'

Yaşanan olayı anlatan Songül Gökdemir, " Arkadaşlarından darbe aldığını biliyordum. Ayrıca Eylül ayından bu yana bir arkadaşının onun kolunu kırmaya çalıştığını söyledi. Ben de 'arkadaşını öğretmene söyle' dedim. Bundan kaçıyordu. O gün de rehber öğretmenine bu arkadaşını şikayet ettiler. Ben işe gittim 1 saat sonra öğretmeni aradı. Oğlunuz arkadaşıyla birbirini itekledi kolunu duvara çarptı gelir misiniz ?' dedi. Kendi imkanımla hastaneye götürdüm. Okula gittiğimde de oğlum derste oturuyordu. Öğretmen ders işliyordu ambulans çağırılmamış. Hastanede kolunda 2 tane kırık olduğunu acilen de ameliyata girmesi gerektiğini öğrendim. 3 gün sonra ameliyata alındı. Kolundaki platinlerden dolayı her gün pansumanı var. 2 hafta sonra tekrar ameliyatı var" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLARA KARŞI DA DARP VAR'

Okulun ve karşı tarafın ailesinin şikayetten sonra eve geldiğini ifade eden anne Songül Gökdemir, "Dedikleri tek şey ‘biz çalışıyoruz ilgilenemiyoruz' oldu. Oğluma bunu yapan 4.sınıflar 3'üncü sınıfların katına inip çete şeklinde kapüşonlarını çekip itiyorlar. Başka çocuklara karşı da merdivenlerden itme var darp etme var. O gün öğrenci geçmiş olsun diye geldiklerinde sordum. Sabah öğretmene şikayet ettiği için intikam almış. Bana böyle söyledi. Kolunu çeviriyor arkaya doğru. Zaten çığlık çığlığa bağırıyor. Oğlumun arkadaşları geliyor. Kamera kayıtları yok çünkü kameranın görmediği yerde olmuş denildi" diye konuştu.

Gözaltına Alınmışlardı! Güllü'nün Kızının Bavullarla Apartmandan Çıktığı Anların Görüntüleri Ortaya ÇıktıGözaltına Alınmışlardı! Güllü'nün Kızının Bavullarla Apartmandan Çıktığı Anların Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel
Üniversite Kampüsünden Katledilen Meliha Keskin Cinayetinde Korkunç Detaylar! ’10 Dakika İşim Var’ Diyerek İçeri GirmişÜniversite Kampüsünden Katledilen Meliha Keskin Cinayetinde Korkunç Detaylar! ’10 Dakika İşim Var’ Diyerek İçeri GirmişGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
akran zorbalığı İstanbul
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Şırdancı Mehmet Yine Gündemde! Kolu ve Bacağı Kırılan Kadın Acil Ameliyata Alındı Şırdancı Mehmet Yine Gündemde! Kolu ve Bacağı Kırılan Kadın Acil Ameliyata Alındı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Gıdada Hile Bitmiyor! Tam 3 Bin 650 Bidondan Bakın Ne Çıktı? Tam 3 Bin 650 Bidondan Bakın Ne Çıktı?
ÇOK OKUNANLAR
Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda Şener Üşümezsoy ve Naci Görür Aynı Bölgede Alarm Verdi! Büyük Deprem Kapıda
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: 5 Gün Sonra Tüm Türkiye'de Ücretsiz Olacak
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İle Birlikte 'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltındaki Diğer İsimler Belli Oldu
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kaçarken Yakalandı! Gözaltı Sayısı 4'e Yükseldi Güllü'yü Kızı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı Yükseldi
İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar İşe Her Gün Erken Gidenler Yandı: Mahkemeden Şoke Eden Karar