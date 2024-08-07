Akrabaların Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti!

Aksaray'da saat 02.00 sıralarında, Eskil ilçesindeki Meryemağıl Yaylası'nda akrabalar arasında tekmeli yumruklu kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yakup K. (40), aralarında arazi anlaşmazlığından husumet olan akrabası Osman K.'nin (47) evine gitti. Çıkan tartışmaya, her ikisinin de akrabası olan Barış K. (42), Yusuf K. (50), Salih Özgür K. (22), Mustafa T. (24), Ramazan K. (26) ve İbrahim Koyuncu da katıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu, fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Koyuncu, ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

7 GÖZALTI

Jandarma ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA