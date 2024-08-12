Akrabalar Birbirine Girdi! 6 Kişi Yaralandı!
İstanbul Başakşehir'de akrabalar birbirine girdi. Bir kişi, bir çocuğun kafasına taş fırlattı. Kafasına taş gelen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 6 kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de akrabalar arasında bilinmeyen bir neden dolayı kavga çıktı. Olayın büyümesi sonucunda tekme tokat kavgaya dönen tartışmada bir çocuğun kafasına taş isabet etti. Kafasına taş isabet eden çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altı kişinin yaralandığı kavgada, gözaltı olunup olunmadığı bildirilmedi. Olayın ardından iki akraba grubu dağıldı.
Kaynak: İHA
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