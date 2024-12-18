Akraba Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı

Aksaray’da alacak verecek meselesi nedeniyle akraba iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada 5 kişi darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Tahkikat sürüyor.

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Akraba Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı

Olay, gece yarısı Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden sözlü olarak başlayan akrabaların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi. Aynı sokakta 2 ayrı evde ikamet eden ailelerin kavgasına kadınlar da karışınca mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Akraba Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı - Resim : 1

5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda G.Ü., E.E., B.E., O.E., L.E. olmak üzere 5 kişi darp sonucu yaralandı.

Durumu ciddi olan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, hafif yaralanan şahıslar ise polis araçlarıyla hastaneye intikal ettirildi. 5 yaralı ve A.E. ve B.E. isimli şahıslar olmak üzere toplam 7 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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