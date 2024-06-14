AKP'ye yakın medyada "Olcay Kılavuz" çarkı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen TGRT’nin Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Olcay Kılavuz’un ağzından bazı açıklamalar paylaşmıştı.

Ahmet Sözcan’a göre Kılavuz şunları söylemişti; “Savcılık ve mahkeme beni dinlesin. Soruları yanıtlamaya ve bildiklerimi paylaşmaya hazırım. Tolgahan Demirbaş ile görüştüm ancak bu olaydan haberdar değildim. Onun bu işin içinde olduğunu bilmiyordum. Olay gerçekleşince, merakımdan dolayı kendisiyle görüştüm. Tape kayıtları varsa ve Tolgahan Demirbaş dinleniyorsa, benim onunla yaptığım görüşmeler deşifre edilsin. Adım dosyada geçmediği için ifade vermeme gerek olmadığını söylediler ve sessiz kalmamı istediler. Eğer bu bir suçsa, cezamı çekmeye hazırım. Cinayetten sonra Ayşe Ateş'i aramak istedim ancak “başsağlığı bile dilemeyin” diye talimat geldi.”

Sözcan, bir süre sonra X hesabından paylaşım yaparak canlı yayında anlattığı haberinde değişikliğe giderek, “Bugün yayında da söylediğim üzere anlattığım kulis bilgilerini Olcay Kılavuz'a çok yakın çevrelerden aldım. Yani bazı haber sitelerinde yer aldığı şekliyle Olcay Kılavuz'un doğrudan röportaj vermesi söz konusu değil. Kamuoyunun bilgisine sunarım...” dedi.

Bunun üzerine Kılavuz da sosyal medya hesabından Sözcan'ın paylaşımını alıntılayarak, “Ne Ahmet Sözcan ne de başka bir gazeteciyle yapılmış bir röportajım veya bir açıklamam yoktur. Yalan ve kurgu haber yapanlarla ilgili yasal yollara müracaat edeceğimi, itibar suikastçılarının yargı önünde hesap vereceğini kamuoyuna bildiririm” ifadelerini kullandı.

TGRT gibi İhlas Grubu’nun bünyesinde bulunan Türkiye Gazetesi, Sözcan ve Kılavuz’un açıklamalarının ardından haberini değiştirdi.

Türkiye Gazetesi'nin sabah girdiği haberi, saat 14:55'de güncellediği dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem