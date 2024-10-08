AKP'nin Önergesi TBMM'de Kabul Edildi: Vekiller Çocukların Korunması İçin Çalışacak

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'nin çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklifi görüşüldü.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin imzasını taşıyan önergenin gerekçesinde, çocukluk döneminin, fiziki ve psikolojik açıdan gelişimin en hassas çağı olduğundan, çocukların korunması ve refahlarının sağlanmasının devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğu vurgulandı.

Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem