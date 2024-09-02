AKP'nin Kritik İsminden Teğmenler Açıklaması! 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' Tartışması

Kara Harp Okulu mezuniyeti muhalefet ve iktidarı karşı karşıya getirdi. Mezun olan teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve daha sonrasında okunan yemin metni tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili tv100 ekranlarında değerlendirmede bulunan Sinan Burhan, AKP cenahında durumun bir kriz olarak ele alınmadığını belirtirken önceki ülke tarihindeki darbe tecrübelerinden ötürü parti tabanında bir rahatsızlık olduğuna işaret etti.

Burhan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yla görüştüğünü belirterek Yazıcı'nın olayın araştırılması gerektiğini söylediğini bildirdi. Programda Yazıcı'nın açıklaması şu ifadelerle yer aldı:

"Genç subayların yaptığı açıklama askeri disipline aykırıdır. Sorgulanması gerekir. Askerliğin esası disiplindir. Normal prosedürün dışında yapılan bu açıklama doğru değildir. Atatürk ve cumhuriyet hepimizin ortak değeridir, saygıdeğerdir ancak disiplinsizlik doğru olmamıştır, araştırılması gerekir."

TUNÇ: ÖNEMLİ OLAN KANUNDAKİ YEMİN

Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ortaya çıkan görüntülere ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kanunlarımız var. Orada önemli olan kanundaki yemin onu da cumhurbaşkanımızın önünde yaptılar. Disiplinlik bir durum varsa bununla ilgilenecek olan ilgili kurumdur" sözlerini kullandı.

TARTIŞMALARDA KİM, NE DEDİ?

AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP ise teğmenlere sahip çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullandı. MHP’nin resmi hesabından bu sözler alıntılandı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek geldi. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" ifadelerini kullandı.