AKP’li Vekilin Madeninde Yeni Skandal! Bakanlık İşçilerin Bilgilerini mi Sızdırdı?

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 7 işçinin işe son vermesiyle başlayan eylemler sürüyor. Bağımsız Maden İş, Manisa Soma'da bulunan maden ocağındaki işçilerin önlem alınmadan, kanun ve yönetmeliklere uyulmadan çalıştırıldığını ortaya çıkarmıştı.

Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü, bir işçinin sendika üyelik dökümünü paylaşarak, "Beni sendikaya üye olduğum için işten attılar diyen Erdinç Bey'in üyelik tarihine bakalım lütfen" dedi.

'BÜYÜK BİR TEHDİT'

Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından "Çalışma Bakanlığı sendika üyelik bilgilerini işverenlere mi sızdırıyor?" başlığıyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda, sendika üyelik bilgilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sisteminde tutulan özel bilgi niteliğinde olduğuna dikkat çekilirken mesajda, şöyle denildi:

"Bilginin işverenle paylaşılması yasaktır. Bu bilginin sızdırılması, kişisel verilerin gizliliğiyle aykırıdır ve Türk Ceza Kanunu Madde 135'e göre suçtur. Bu yapılan Türkiye'deki tüm işçilerin sendikal özgürlüklerine yönelik büyük bir tehdittir. Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü, sendikal bilgilerin kendisine sızdırıldığına dair suçunu kendi eliyle ikrar etmiştir. Tüm sendikalar, gazeteciler, siyasi partiler ve kamuoyu bu skandalın peşine düşmeli, Çalışma Bakanlığı derhal açıklama yapmalıdır."

'BAKANLIK DIŞI BİR KAYNAKTAN ELDE EDİLMESİ İMKAZSIZ'

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da "Sayın Vedat Işıkhan bu belgeyi bakanlık dışı bir kaynaktan (e-devlet) bir işletmenin edinmesi imkansızdır. Bakanlığınızdan bu bilgiler Fernas şirketine aktarılmış. Milyonlarca işçi meğersem tehdit altındaymış. Bu olağanüstü bir skandaldır" dedi.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI SENDİKA ÜYELİK BİLGİLERİNİ İŞVERENLERE Mİ SIZDIRIYOR?



Aşağıda gördüğünüz Tweet'te yer alan sendika üyelik dökümü @fnasiroglu'na ait Fernas Madencilik Genel Müdürü Serkan Güncü tarafından paylaşılmıştır.



Sendika üyelik bilgileri @csgbakanligi sisteminde… pic.twitter.com/z60ELJ3zIU — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem