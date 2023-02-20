AKP'li vekil Kahramanmaraş'ın yeni imar planını çizdi

Kahramanmaraş, Pazarcık merkezli 7.7, ve Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki iki depremle büyük yıkım yaşadı.

Kahramanmaraş'ın yıkılıp yeniden yapılması tartışılırken, AKP Kahramanmaraş milletvekili Avukat Ahmet Özdemir'in kağıt üzerine karaladığı 'kent planı' sosyal medyada gündem oldu.

Kendisi şehir plancısı olmayan Ahmet Özdemir, önündeki kağıt ve masanın üzerine tek tek işaretlediği bölgelerde yeni Kahramanmaraş'ın mahallelerinin kurulacağını söyledi. Ahmet Özdemir, karaladığı plan için "fay hatlarının olmadığı yerleri seçtiğini" anlattı.