AKP'li Şirketin Kazanacağı Şekilde Düzenlenmişti: Danıştay, TÜİK'in İhalesinde Yolsuzluk Tespit Etti

Danıştay, TÜİK tarafından düzenlenen 170 milyon TL değerindeki araç kiralama ihalesinde, yolsuzluk ve usulsüzlük olduğunu açıkladı. Danıştay, Kamu İhale Kurulu'nu, alınan karar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırdı.

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AKP'li Şirketin Kazanacağı Şekilde Düzenlenmişti: Danıştay, TÜİK'in İhalesinde Yolsuzluk Tespit Etti

Yayımladığı verilerle büyük tartışma konusu olan ve halkın ciddi tepki gösterdiği Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, TÜİK tarafından düzenlenen 170 milyon TL değerindeki araç kiralama ihalesinde, Danıştay kararıyla yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu doğrulandı. "2021 model sürücülü minibüs ile binek taşıt" kiralanması için 24 Aralık 2023'te yapılan ihaleye 19 firma teklif sunarken, sadece iki firmanın teklifi geçerli kabul edildi. 2018'deki genel seçimlerde AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya'ya ait Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi, 12 Ocak'ta ihaleyi kazandı.

MAHKEME DAVAYI REDETTİ

TÜİK tarafından düzenlenen ihalede, belirli marka ve model araçları işaret eden teknik şartnameleri nedeniyle diğer firmaların katılımının engellediği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine yapılan şikayetler, Kamu İhale Kurulu tarafından değerlendirildi ancak reddedildi. Daha sonra, konu 11. İdare Mahkemesi'ne taşındı ve bu mahkeme de davayı reddederek, Kamu İhale Kurulu'nun kararını onayladı.

DANIŞTAY DUR DEDİ

Danıştay 13. Dairesi, 8 Mayıs 2024 tarihinde durumu farklı bir perspektiften değerlendirerek İdare Mahkemesi'nin kararını iptal etti. Danıştay kararında, kamu ihale süreçlerinde yasalara ve adil yarış koşullarına uyulması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, yargı kararlarının, yasama ve yürütme organları tarafından tartışmasız şekilde uygulanması gerektiği belirtildi. Danıştay, Kamu İhale Kurulu'nu, alınan karar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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