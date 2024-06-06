AKP'li Menemen Belediyesi'nin işten çıkardığı emekçilerden kuru ekmek ve soğanlı protesto
AKP'li Menemen Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerin eylemleri sürüyor.
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AKP'li Aydın Pehlivan’ın yönetimindeki İzmir'in Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin eylemleri, 9 gündür belediye önünde sürdürüyor.
İşçiler, bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde yeryüzü sofrası kurarak Menemen Belediyesi yönetimini protesto etti.
BELEDİYE BAŞKANI'NA SESLENDİLER
İşçiler, kurdukları sofrada kuru ekmek ve soğan yiyerek, "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" türküsüyle Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a seslendi.
Kaynak: ANKA
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