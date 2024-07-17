AKP'li 'Kayyım' Belediye Başkanı Hakkında Tutuklama Kararı

Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

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AKP'li 'Kayyım' Belediye Başkanı Hakkında Tutuklama Kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan, 1 hafta önce kendisi ile birlikte 15 şüphelinin taşınmazlarına ve aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulan eski AKP'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu’nun, 2020 yılı bütçe ödeneğini ilk 6 ayda bitirdiği ve borç yaptığına dair haberleri reddetmesinin ardından, Belediye Meclisi’nden 3 kez toplamda 160 milyon TL borçlanma yetkisi aldığına dair belgeler ortaya çıkmıştı.

AKP'li 'Kayyım' Belediye Başkanı Hakkında Tutuklama Kararı - Resim : 1

Kaynak: DHA

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