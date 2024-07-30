AKP'li İsim Katliam Yasası'na 'Evet' Oyunu Paylaştı: Gerekçesine Tepkiler Çığ Gibi Yağdı

AKP Ankara Milletvekili Aydemir'in Katliam Yasası'na 'Evet' oyunu paylaştığı sosyal medya paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

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AKP'li İsim Katliam Yasası'na 'Evet' Oyunu Paylaştı: Gerekçesine Tepkiler Çığ Gibi Yağdı

AKP'nin tüm itirazlara rağmen Meclis'e getirdiği ve kabul edilen sokak hayvanları öldürmeyi öngören Katliam Yasası'na tepkiler gelmeye devam ediyor. Son tepkilerin odağında ise AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir vardı.

AKP'Lİ İSİM KATLİAMA 'EVET' OYUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya X hesabı üzerinden 'Evet' oyunu paylaşan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da büyüyen biri olarak benim de sokak köpekleriyle ilgili kötü hatıralarım var. Sokakta oyun oynamaktan korkardım. Liseye başlayana kadar okula ailem bırakırdı, tek başıma gidemezdim. Ailemin en büyük korkusu köpeklerden kaçarken araçlara dikkat etmeyişimdi. İtiraf edelim ki hepimizin benim gibi hikayeleri var. Bugün sayıları daha da artan sahipsiz köpekler nedeniyle birçok çocuk, benim yaşadığım bu korkuyu yaşıyor. Birçok aile aynı endişeleri taşıyor.

Artık daha fazla kardeşimizin hayatlarını etkileyecek travmalara maruz kalmaması için, büyüklerimizin evlerine hapsolmaması için, sokaklarımızın huzura ve güvene kavuşması için, milletimizin genel bir talebi olan sahipsiz sokak köpekleri sorununu ortadan kaldırmak için,

Evet dedik.

Çok şükür ki Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz her türlü engelleme girişimine rağmen Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Her ne kadar birileri millete dirense de biz hakimiyetin millete ait olduğunu bir kez daha gösterdik. Kardeşlerimize, büyüklerimize, çok sevdiğimiz milletimize, hepimize hayırlı olsun."

Aydemir'in paylaşımına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

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