AKP'li Hacı Yakışıklı, milli voleybolcuları hedef aldı; 'Fes benim devletimi temsil ediyor' dedi: 'Boş yapma Hacı'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün Sırbistan'ı 3-2 yenerek CEV Avrupa Şampiyonası'nda ipi göğüsledi.

Maç kadar iktidara yakın kişilerin milli voleybolcuları hedef alan açıklama ve paylaşımları da gündemdeki yerini aldı.

FESLİ FOTOĞRAF ÇILDIRTTI

Final öncesi, sosyal medyada dolaşıma giren bir voleybolcunun bir fese smaç vurduğu fotoğraf iktidar yandaşlarını adeta çıldırttı.

O fotoğraf şöyle:

STÜDYO KARIŞTI

Bugün ise TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında bu fotoğraf nedeniyle tansiyon yükseldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın "Kadın Voleybol Milli Takımı’nın zafer kazanmasına ve şampiyon olmasına sevinmeyen bazı insanların olduğunu gördük. Fırsat kollayan bir güruh var" sözlerine AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hacı Yakışıklı "Öyle bir güruh hiç olmadı, şu görüntüye bakın" diyerek söz konusu fotoğrafı gösterdi.

"FES BENİM DEVLETİMİ TEMSİL EDİYOR"

Yakışıklı'nın fotoğrafı göstermesine "Fes, kutsal bir şey mi?" diyerek karşılık veren Yarkadaş'a verilen yanıt pes dedirtti.

Yakışıklı Yarkadaş'a fesin devleti temsil ettiğini söylerken; "Fes, devletimizi temsil ediyor. Bu vuruş kime? Benim milli takımım benim devletime mi karşı?" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın "Ebrar’a yönelik saldırıya niye sesini çıkarmıyorsun? Boş yapma Hacı, boş yapıyorsun" ifadeleri ile verdiği yanıt stüdyoda kısa süreli gerginlik yarattı.