AKP'li bir kişi sokak röportajında söyledikleri ile pes dedirtti: 'Erdoğan peygamberin varisidir'
Bir sokak röportajı sırasında AKP'li bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada tepki çekti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre seçimlere 100 gün kala; sokaklarda seçim havasına girdi.
Son dönemde ilgi ile takip edilen sokak röportajlarında da seçim tartışmaları yaşanıyor.
TEPKİ YAĞDI
Son olarak bir sokak röportajında AKP'li bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada tepki çekti.
Söz konusu kişi ''Erdoğan'dan önce bu ülkede İslamiyet yoktu, Kendisi peygamber efendimizin varisidir, arkadaşıdır'' ifadelerini kullandı.
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