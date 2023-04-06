AKP'li Zeytinburnu Belediyesi'nin milyonluk ihalesi eski İBDA-C'li isme gitti: 12 yılda köşeyi döndü

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin Telsiz Mahallesi’ne yapmak üzere düzenlediği Semt Konağı ihalesini, eski İBDA-C’li Mehmet Sedat Taktak’ın şirketi kazandı. Belediye ile şirket arasında tam 29 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre İstanbul’da Zeytinburnu Belediyesi, 3 Mart’ta “Telsiz Mahallesi Semt Konağı Yapılması” başlığıyla bir ihale düzenledi. Açık usulle düzenlenen ihalede idare tarafından belirlenen yaklaşık limit 29 milyon 117 bin 272 TL olarak belirlendi.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, ihaleye katılan tek firma olan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi isimli şirket tarafından, işin yapımı için 29 milyon TL’lik teklif verildi. Belediye ile Çevre Mühendislik, 28 Mart günü el sıkıştı.

Ayrıca AKP’li Esenler Belediyesi’nin 26 Temmuz 2022 tarihinde düzenlediği ve sonuç ilanını tam 7,5 ay sonra açıkladığı “Esenler Amatör Spor Kulüpleri Tesisi Yapılması” ihalesini de kazanan şirket, bu ihale kapsamında belediye ile 91 milyon 600 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ RAPORUNA İBDA-C’Lİ OLARAK GİRMİŞTİ

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Çevre Mühendislik’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Sedat Taktak, kamuoyunda gündeme gelmiş bir isim. Taktak ismi, mülkiye müfettişleri tarafından 2002 yılında hazırlanan raporda İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) üyesi olarak geçiyor.

İBB iştiraki BİMTAŞ’ın 2002 yılı yönetim kurulu kararına göre 10 Aralık 2001 tarihinde şirkette genel müdür yardımcısı olan Taktak, BİMTAŞ’ın 2002 yılı ağustos ayı yönetim kurulu kararıyla görevden alındı.

22 Ekim 2002 tarihli Milliyet Gazetesi’nde Tolga Şardan imzasıyla yayımlanan habere göre, Taktak’ın görevden alınma sebebi, İBDA-C üyeliği olarak gösteriliyor. İlgili haberde şu ifadeler kullanılmıştı:

““İBB’de soruşturma yapan müfettişler, bir belediye şirketi olan BİMTAŞ genel müdür yardımcılığı yapan Mehmet Sedat Taktak’ın yasadışı İBDA-C üyeliğinden mahkûm olduğunu ortaya çıkardı.

Taktak’ın Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nce İBDA-C üyesi olmak suçundan ve Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi’nce gıyabi tevkifle aranırken, 22 Haziran 2000’de yakalanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklandığı ve mahkûmiyet cezasının uygulandığı ortaya çıktı.

Taktak’ın, tahliyenin ardından 15 Aralık 2000’den bu yana BİMTAŞ’ta görev yaptığı anlaşıldı.”

12 YILDA SERVET SAHİBİ OLDU

Taktak’ın şirketinin kamudan aldığı ilk ihale de bu değil. Şirket 2011 yılından günümüze kamu kurumlarından toplam bedeli tam 861 milyon 475 bin 449 TL olan 26 ayrı ihale aldı. İhale aldığı kamu kurumlarının başını ise AKP’li belediyeler çekiyor.

Taktak’ın şirketinin en çok ihale aldığı kurum arasında İBB bulunuyor. İBB’nin AKP yönetiminde olduğu yıllar arasında tam 493 milyon 255 bin TL’lik ihale alan şirket, AKP’li Balıkesir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Konut A.Ş.’den 74 milyon 900 bin TL’lik ihale aldı.

Şirketin ihale aldığı kamu kurum ve iştirakleri ise şöyle sıralandı:

AKP’li Esenler Belediyesi 91 milyon 600 bin TL

İstanbul Enerji A.Ş. 31 milyon 725 bin TL

AKP’li Kağıthane Belediyesi 34 milyon 200 bin TL

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi 111 milyon 17 bin TL

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 53 milyon 895 bin TL