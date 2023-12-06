AKP’li belediyeden Süleyman Soylu adına Kültür Merkezi

AKP’li Düzce Belediyesi temeli atıldığında adı “Roman Kültür Evi” olan merkezin ismini “Süleyman Soylu Kültür Merkezi” olarak değiştirdi.

AKP’li Düzce Belediyesi Ağa Mahallesi’nde temelini attığı kültür merkezine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adını verecek. Sözcü’de yer alan habere göre, belediye, ‘Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ için 3 milyon 689 bin lira harcayacak. Soylu’nun bakan olduğu dönemde de bu merkez için 4 milyon lira ödenek çıkarılmıştı. Böylelikle merkezin maliyeti 8 milyon liraya yaklaşacak. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temeli atıldığında adı “Roman Kültür Evi” olan merkezin isminin “Süleyman Soylu Kültür Merkezi’” olarak değiştirileceğini açıkladı.

Başkan Faruk Özlü, Soylu’nun bakanlık döneminde kültür evinin yapımı için 4 Milyon TL ödenek gönderdiğini belirtti, “Bizim de şükran borçlu olduğumuz kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Sayın Bakanımız kabul etmedi ama buranın adını Roman kardeşlerimiz de istediği için Süleyman Soylu Kültür Evi yaptık. İsmi Roman kardeşlerimiz verdi’’ dedi.