AKP'li Belediyeden 15 Temmuz Etkinliği İçin Dudak Uçuklatan Harcama!

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı organizasyonu için 1 milyon 970 bin TL ödedi. Sadece bir gün düzenlenen organizasyon için AKP'li bir ismin şirketiyle anlaşıldığı öğrenildi.

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AKP'li Belediyeden 15 Temmuz Etkinliği İçin Dudak Uçuklatan Harcama!

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi lafta kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran’da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı’nın organizasyon işlerine yönelik ihale düzenledi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında alınacak hizmetin yaklaşık maliyeti 2 milyon 43 bin 333 TL olarak belirlendi.

Birgün'ün haberine göre pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihalede yalnızca bir şirketten teklif alındı.

İhaleye yönelik kararını 11 Temmuz’da veren ihale komisyonu, GES Ajans Reklam Tanıtım Organizasyon isimli şirket ile sözleşme imzaladı. GES Ajans Reklam Tanıtım Organizasyon şirketinin sahibinin, AKP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak uzun yıllar görev yapan Gökhan Meriç olduğu öğrenildi. Yalnızca bir gün sürecek etkinlikler için belediye, şirket ile 1 milyon 970 bin TL’lik anlaşma yaptı.

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