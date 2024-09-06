AKP'li Belediyede İşten Atılan İşçiler, Gözaltına Alındı

İzmir'de AKP'li Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan 5 belediye işçisi, eylemlerinin 103'üncü gününde gözaltına alındı.

AKP'li Belediyede İşten Atılan İşçiler, Gözaltına Alındı

İzmir’de AKP'li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi'nden işten atılan 5 belediye işçisi, eylemlerinin 103’üncü gününde gözaltına alındı.

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in de katıldığı 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin açılış töreni öncesi Cumali Akay, Kemal Bakırcı, Semih Bitiş, Duygu Güngör ve Başak Sopacı isimli belediye işçileri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan belediye çalışanlarının Asarlık Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi. 5 ismin geçtiğimiz günkü eylemlerinde polise mukavemet ettikleri gerekçesi ile gözaltına alındıkları öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İşçi Gözaltı
Eylem Tok Davası ile İlgili Yeni Gelişme Eylem Tok Davası ile İlgili Yeni Gelişme
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!
Yeniden Refah'ta Sular Durulmuyor... Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti! Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti!