AKP'li belediye kalker ocağı tesisini büyütmek için onay aldı: Yılın 10 ayında dinamit patlatılacak

Malatya'da tarım, mera ve sulama alanı olan ve yerleşim alanına 160 metre uzaklıkta bulunan bölgede belediyeye ait 8.77 hektarlık maden ocağı 28.90 hektara çıkarılacak. Madende yılın 10 ayında dinamit patlatılacak.

AKP'li belediye kalker ocağı tesisini büyütmek için onay aldı: Yılın 10 ayında dinamit patlatılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt’un Kırlangıç Mahallesi’ndeki kalker ocağı ve kırma eleme tesisini büyütmek için geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Belediyenin başvurusunun incelenmesinin ardından projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; alınan bu onayla birlikte tarım, mera ve sulama alanı olan noktada maden işletilecek. Belediyenin 8.77 hektarlık maden alanı 28.90 hektara yani 40 futbol sahası büyüklüğünde genişletilecek. 13 milyon 741 bin TL’lik projeyle birlikte bölgede patlatma çalışmaları da yapılacak.

YERLEŞİM ALANINA 160 METRE MESAFEDE

Yıllık 12 ay çalışma zaman diliminin 10 ayında patlatma yapılacak. Yılda 5 bin kilogram dinamit kullanılacak olan çalışmalarla birlikte her patlatma için 100 delik açılacak. Patlatma yapılacak alana en yakın konut ise 160 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca su hattı da patlatma alanına 160 metre mesafede yer alıyor.

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