AKP'li Belediye Başkanının Kardeşi Kaza Geçirdi: Durumu Ağır
Diyarbakır'da AKP'li Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu'nun kardeşi Şehmuz Mehmetoğlu motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralanan Şehmuz Mehmetoğlu hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü mevkiinde dün akşam saatlerinde Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu'nun kardeşi Şehmuz Mehmetoğlu'nun kontrolünü kaybettiği motosiklet, şarampole yuvarlandı. K
azada ağır yaralanan Mehmetoğlu, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmetoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA
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