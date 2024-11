AKP'li Belediye Başkanından İmamoğlu'na Hakaret: 'Sen Ahmaksın, Suçsa Dava Aç'

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, partisinin Başiskele 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Büyükakın yaptığı konuşmasında muhalefeti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Büyükakın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yeni bir vakayla uyanıyoruz. Bir şey söylüyorlar kenara çekiliyorlar. Dün belki de en kısa cuma namazlarından bir tanesi kıyıldı Filistin’de bir imam hutbeye çıktı ve 30 bin şehidin binlerce yaralının anlatamadığını ben nasıl anlatayım bu hutbeden dedi. Başka bir şey demeye gerek var mı? Her gün başka bir sinir ucumuza dokunuyorlar. Türkiye’de her noktada istihbarat faaliyeti yürütüyorlar. O kadar akla ziyan tartışmalar oluyor ki bu her geldiğinde böyle. Bir tartışma bitmeden yeni bir tartışma çıkıyor."

'BÖYLE BÖYLE EKONOMİYİ BATIRIYORLAR'

Ekonomideki durumun açıklamasını yapmaya çalışan Büyükakın, "Biz hep birlikte 'dolar senenin sonunda 50 lira olacak diyelim' herkes dolar almaya başlar ve o dolar 50 lira olur. Altın için de aynı şey. Böyle böyle ekonomiyi batırıyorlar. Bu 1900’lü yıllarda yaşandı. Avrupa’da da böyle oldu. Kılıçdaroğlu geçen seçim döneminde şöyle bir şey söylemişti: 'Sakın otomobil almayın biz geldiğimizde vergileri indireceğiz' demişti ve otomobil piyasası aşağı inmişti. Bunu her noktada kullanıyorlar. Kredi kuruluşları kredi notunu yükseltiyor Türkiye’nin. 'Ama sakın bu moral olmasın hükümetin ekonomi politikaları başarılı olmasın' diye her gün 'ekonomi kötü' diyorlar" dedi.

'ONA SERBEST BİZE YASAK MI?'

İktidara yöneltilen eleştirilerden rahatsız olduğunu söyleyen Büyükakın, sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alarak şöyle devam etti:

"Bir dakika durun düşünün hükümetin ne kabahati var. Durun düşünün Narin bebeğe hükümet ne yaptı? Ne yaptık ya ama ondan da dayak yiyoruz. Çünkü biz susuyoruz konuşmuyoruz ya. Her gün adalete sallıyorlar. 'Türkiye’de adalet kalmamıştır' diyorlar. Mahkemede olan bir konuda siyasilerin konuşması yargıya müdahale değil mi? İmamoğlu’nun bir ahmak davası vardı hatırlarsanız. 'Bana dava karar verirse' diyerek parmağını sallıyor. Sayın İmamoğlu ben de sana söylüyorum. Sen ahmaksın. Eğer bu bir suç değilse bu bir hakaret değilse susman gerekiyor ama hakaretse dava açacaksın. Öyle değil mi? İmamoğlu belediyelerle ilgili hiçbir şey söylüyor mu? Ona serbest bize yasak mı? Ben susarsam kim konuşacak. Tam da konuşulması gereken zamanda neden susacağız? Bu memleketi onlara teslim etmeyeceğiz. Reisin yanında durmaktan vazgeçmek yok,ü asla yok, sonuna kadar yok. Kongremizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

CHP İLÇE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Büyükakın’ın bu sözlerinin ardından açıklama yapan CHP Başiskele İlçe Başkanı Uğur Falay şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Tahir bey tarafından Ak Parti Başiskele İlçe Kongresinde Sayın Ekrem İmamoğlu’na söylemiş olduğu “Ahmaksın Ekrem İmamoğlu” ifadesini kullanması Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na yakışmamıştır. Tahir bey’in konuşmasında söylediği gibi yargılaması devam eden konuların siyasiler tarafından ısrarla gündeme taşınması yargıya tam bir müdahaledir. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yargı kanalı ile siyasi baskı altına alarak susturulmaya çalışılması yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına müdahaledir.

Türkiye’nin en önemli şehri olan İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bir milyon oy farkıyla kazanan seçilen bir Belediye Başkanı’na karşı, seçimle kazanamadıklarını yargı yolu ile geri almaya çalışan zihniyete karşı inadına hak, hukuk, adalet diyoruz. Artık seçmene saygı göstermeyerek, bir sabah ansızın seçilen belediye başkanını görevinden uzaklaştırarak yerine kayyum atanması erken seçimin ayak sesleridir. Artık seçmenin iradesini yargı kararları ile yok sayamazsınız! Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.”