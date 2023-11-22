AKP’li Belediye Başkanı Özdemir'in ağabeyinin FETÖ derneklerine üyeliği ortaya çıktı!

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in abisi ve aynı zamanda ortağı olan Ahmet Özdemir'in, FETÖ soruşturmasından kapanan Bağcılar Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, İş Dünyası Gelişim Derneği, Damla Eğitimciler Derneği, Sağlıklı ve Güvenli Tüketim Derneği isimli derneklerde yedek üyeliğinin olduğu ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ailesi terörle iltisaklı 557 olduğunu iddia ettiği dönemde Özdemir, İBB’deki Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanıydı. AKP Bağcılar Meclis Üyesi olan Özdemir, eski Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yerine seçilmişti.

Abdullah Özdemir’in bir dönem Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir düşünce kuruluşundan eğitim aldığı, bu bilginin İBB’nin özgeçmişinde bulunurken, Bağcılar Belediyesi’ndeki özgeçmişinde olmadığı görüldü.