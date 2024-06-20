AKP'li adaya 2 haftada 2 ihale: Toplam maliyeti 615 milyon liraya ulaştı!

Kısa süre önce Konya Akşehir Adalet Binası’nın 404 milyon TL’lik yapım ihalesini kazanan AKP milletvekili aday adayı Rahmi Dilekcan’ın firması ikinci büyük ihalesini de aldı.

211 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Kahramanmaraş’ta yıkılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasını da Dilekcan’ın Disan İnşaat firması yapacak. Firmaya 211 milyon TL ödendi. Yeni binanın toplam 8 bin 700 metrekare alanda kurulması planlandı, bodrum, zemin ve üç katlı bir bina olacak binanın 850 gün içerisinde bitmesi planlanıyor.

Firmanın yalnızca 14 gün içerisinde aldığı ihalelerin toplam maliyeti 615 milyon TL’ye ulaşmış oldu.

Disan İnşaat firmasının sahiplerinden Rahmi Dilekcan 2018 seçimlerinde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girememişti.