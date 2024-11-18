AKP'den Yeni Açıklama: 'Casusluk' Düzenlemesine Model Ayarı

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

Geçtiğimiz hafta Noterlerle ilgili torba kanundan muhalefetinin ısrarlı talebi doğrultusunda çıkarılan “Casusluk” düzenlemesine ilişkin uzlaşma arayışı devam ediyor. AK Parti, farklı ülkelerden benzer düzenlemeleri örneklerle muhalefetin kapısını çalacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Köy Kanunu değişikliği teklifine ilişkin düzenlediği basın toplantısında gelen soruyu yanıtladı. Güler, Gürcistan’daki casusluk yasası üzerinden gösterilen tepkilerin doğru olmadığını belirterek, “Biz bu yanlış anlaşılmayı, inşallah doğru bir zeminde tartışarak doğru sonuca ulaşmayı arzu ediyoruz” dedi.

'ETKİ AJANLIĞI BU DÜZENLEMEYLE İLGİLİ DEĞİL'

Güler şu açıklamayı yaptı:

“Etki ajanlığı bu kanun düzenlememizle ilgili değildir. Özellikle Gürcistan’da yürürlüğe giren kanunu örnek gösteriyorlar. Lütfen alıp bir kanun metnini okuyun. O kanun metnine baktığımızda Gürcistan’da faaliyet yürüten vakıf, dernek, oluşum, platform gibi kuruluşların, yurtdışından elde ettiği bağış, işbirliği, destek yada program gibi parasal hareketleri Gürcistan’daki merkezlere bildirilmesi ve savunma verilmesiyle ilgili toplam 12 maddeden oluşan bir metindir.

Peki biz ne yapıyoruz. Alakası olmayan bir şeylerle ilgili yorum yapılıyor maalesef, üzüntümüz de budur. Son dönemlerde sadece ülkemizde değil, başka ülkelerde de bir başka ülkenin vatandaşına veya bizim vatandaşımıza yönelik olarak bazı olayların olduğunu ve Cumhuriyet Savcılıklarımızca soruşturma konusu edildiğini biliyoruz.

Bu olaylar, adam kaçırma, gasp, adam yaralama, fidye, adam öldürme gibi bazı eylemlerin istihbarat örgütüne mensup yada irtibatlı kişilerce işlendiğini görüyoruz. Bu kişilerin suçu istihbarat faaliyeti kapsamında işledikleri için ayrıca casusluk kapsamı içinde işledikleri için casusluk eyleminden de cezalandırılması için kanun teklifinde bulunuyoruz.

'GÜRCİSTAN’DAKİ DÜZENLEME İLE ALAKASI YOK'

Oraya dikkat ederseniz Türkiye’de işlenen, Türkiye’nin ulusal güvenliği, yararları ve çıkarlarına zarar verecek boyutta suç işleyenler sözü geçiyor. Yani Türkiye’de bir suç işlenmesi gerekiyor. Peki kanun bu kadar açıkken, netken Gürcistan’daki kanunu düzenlemeyle ne alakası var. Bizim kanun teklifimizin Gürcistan’daki ile uzaktan yakından bir alakası yoktur. Hiçbir alakası olmamasına rağmen bunun hala etki ajanlığı kavramıyla ifade edildiğini anlamıyorum. Önü yargı ile doğru olmayan bilgilerle kamuoyunu yanıltmayalım.

Biz diyoruz ki ülkemizde açıkça casusluk faaliyeti kapsamında gerek bizim vatandaşımıza gerekçesi başka ülke vatandaşlarına yönelik herhangi bir suç işleyenlerin, suçun yanında ayrıca casusluk suçundan da cezalandırılmasına ilişkin bir öneri de bulunuyoruz.

'DÜNYADA ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERİ VAR'

Dünyada çeşitli örnekleri var. Almanya, Belçika, Fransa örneği vardır. Bakın bu ülkeler ne yapıyorsa bizde onu yapıyoruz. Amacımız bizim ülkemizdeki vatandaşlarımızın hukuk güvenliğini ve toplum güvenliğini, can güvenliğinin sağlamaktır. Suç işlenmesini önlemektir.

Arkadaşlara bu ülkelerdeki düzenlemeleri sunacağız. Kanun teklifimizi tekrar anlatacağız, neyi getirmek istediğimizi tekrar anlatacağız. Almanya, Fransa, Hollanda örneği var. Önümüzdeki dönemlerde amacımız, kapsamımız belli. Varsa endişeleri bunları giderecek mahiyette herhangi bir önerileri varsa onları da dinleyeceğiz. Çünkü kesinlikle maalesef bir yanlış anlaşılma var. Bizim getirdiğimiz şeyin dışında başka bir şey için arkadaşlarımız itiraz ediyor. Biz bu yanlış anlaşılmayı, inşallah doğru bir zeminde tartışarak doğru sonuca ulaşmayı arzu ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem