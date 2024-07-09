AKP'den CHP'ye Geçen Belediyeden Bir Hamle Daha! O Vakıf ve Cemaatlerin Musluğu Kesildi

AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi tarafından uzun yıllardır dini vakıf ve cemaatlere ayrıcalık sağlayan protokoller sonlandırıldı.

BELEDİYE KASASINDAN YÜZ BİNLERCE LİRA AKITILDI

AKP döneminde yıllardır Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat Vakfı ve AKP’lilerin yönetiminde olduğu İlim Yayma Cemiyeti’ne birçok binanın tahsis edildiği; bu binaların kirası dahil tüm giderlerinin belediye kasasından karşılandığı ortaya çıkmıştı.

YÖNETİMDE AKP'Lİ İSİMLER VAR

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetim kurulunda, AKP İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Tülün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili İsrafil Kışla, AKP’den milletvekili ve belediye başkanlığına aday olan Yavuz Baysan ve Saim Bahadır gibi isimler yer alıyor.