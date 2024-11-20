AKP'de 'Etki Ajanlığı' Mesaisi: CHP'ye Ziyarette Yeniden Değerlendirilecek

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucunda, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen 16. maddenin Noterlik Kanunu Teklifi'nden tamamen çıkarılmasına karar verilmişti.

AKP tarafından 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içinde yer verilen ve eleştirilen 'Etki Ajanlığı' tepkilerin ardından geri çekilmişti. Maddenin eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği ifade edilmişti.

AKP VE CHP YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Muhalefetin itirazları sonucu Noterlik Kanun Teklifi’nden çıkarılan ‘etki ajanlığı’ maddesinin AKP ve CHP arasında yeniden değerlendirileceği açıklandı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede ‘etki ajanlığı’ düzenlemesi de ele alınacak.

“AN İTİBARİ İLE GERİ ÇEKİLDİ”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifinin 16. maddesinin geri çekildiğini şu ifadeleri kullanarak duyurmuştu: Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi.