AKP MYK Toplantısı Sona Erdi; Ömer Çelik Açıklamalarda Bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz yıl ve bu yıl da değişmeyecek prensiplerden bir tanesi demokrasimizi korumak için terörle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürmektir. Terör demokrasimizi, hukuk devletimizi ve bütün medeni yaşam tarzımızı tehdit eden bir şeydir. Bununla ilgili hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Hem ülkemizin güvenliğini, hukukunu, vatandaşlarımızı korurken aynı zamanda da yakın coğrafyamızda bölgemize dönük birtakım emperyalist projelerin terör yoluyla gerçekleştirilmesine karşı da duruşumuzu daha da pekiştiriyoruz. Tabii terörün sadece teröristlerden ibaret olmadığını; terör çerçevesinde bir projenin yürürlüğe koyulmaya çalıştırdığı teröristlerin ve terör örgütlerinin birtakım kötü projelerin aracı olduğunu defalarca ifade ettik. Son zamanlardaki gelişmeler tüm bunları daha net bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla bu mücadele kararlılıkla sürecektir.

Tabii Suriye'deki gelişmeler her zaman yakın ilgimiz içerisinde, partimiz tarafından yakından takip ediliyor. Bir kere Suriye halkının haysiyet mücadelesi ve özgürlük mücadelesi için gerçekleştirdiği devrimi bir kere tebrik ediyoruz.

Türkiye'nin içinde de Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destek verdiği 'terörsüz Türkiye' çerçevesindeki ziyaretleri ve tartışmaları görüyorsunuz. Biz de bunu yakından takip ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bu yaklaşımla ilgili doğru kavramların kullanılması gerekir. Doğru kavramlar kullanılmazsa mesele başka yerlere gider. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi birikimiyle, tecrübesiyle Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmak, Türkiye'yi terörsüz bir Türkiye hedefine ulaştırmak için koyduğu çok güçlü bir inisiyatif var. Ve bu güçlü inisiyatif özellikle de şimdiye kadarki tecrübeler ışığında Türkiye'nin gündeminden bu meseleyi çıkarmaya odaklanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız hem başbakanlığı döneminde hem cumhurbaşkanlığı döneminde bütün bu çalışmalara öncülük etti, başkanlık etti, saatler süren mesailer harcadı. Bütün bu çerçevede aslında terör mekanizmasına başvuranların terör üzerinden birtakım siyasi hedefler gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyleyenlerin en çok kullandığı argümanlardan bir tanesi öteden beri Türkiye'de siyasal katılım yollarının kapalı olduğu şeklindeydi.

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Kaynak: Haber Merkezi