AKP MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

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AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı saat 16.41 itibarıyla başladı. Gündem kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile Teşkilat Başkanlığı'nın çeşitli sunumlar yapması planlanıyor.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti grubunun faaliyetleri ve Meclis gündeminde yer alan konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kamuoyuna açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor.

Kaynak: DHA