AKP MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Son Güncelleme:
AKP MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı saat 16.41 itibarıyla başladı. Gündem kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile Teşkilat Başkanlığı'nın çeşitli sunumlar yapması planlanıyor.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti grubunun faaliyetleri ve Meclis gündeminde yer alan konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in kamuoyuna açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor.

Eski AKP Milletvekili İsmail Bilen Ölü Bulundu: Ölüm Sebebi Belli OlduEski AKP Milletvekili İsmail Bilen Ölü Bulundu: Ölüm Sebebi Belli OlduGüncel
Lüks Yattaki Görüntüsü Gündem Olmuştu! Bakan Ersoy’a AKP İçinden İlk Tepki GeldiLüks Yattaki Görüntüsü Gündem Olmuştu! Bakan Ersoy’a AKP İçinden İlk Tepki GeldiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son Güncelleme:
Memur Adayları Dikkat! AYM Kararı İptal Etti Memur Adayları Dikkat! AYM Kararı İptal Etti
Eski AKP Milletvekili İsmail Bilen Ölü Bulundu: Ölüm Sebebi Belli Oldu AKP'nin Acı Günü! Eski Milletvekili Evinde Ölü Bulundu
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor Dövülerek Yapılıyor Sakız Gibi Uzuyor: Tam 12 Saat Pişiyor, Yiyen Bağımlısı Oluyor
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Ülkelerin İHA ve SİHA Gücü Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı