AKP Meclis'teki "zam" toplantısına son ana kadar katılmadı: Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP sıralarının boş görüntüsünü; “Önce Meclis Genel Kurulu toplantı yeter sayısı sağlanmasın, millete yüklenen zamlar konuşulmasın diye salona girmediler. Elektronik oylama yaptırdılar. Baktılar ki çare yok, muhalefet milletin iradesine sahip çıkıyor, apar topar salona girdiler. Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış” açıklaması ile sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti 18 Temmuz’da; KDV ve ÖTV oranlarının iktidar tarafından yükseltilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanarak genel görüşme açılmasına ilişkin önerge vermişti.

"SAKLANMAYIN AK PARTİLİLER SAKLANMAYIN GELİN"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin önergesi üzerine, 19 Temmuz’da; TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmıştı.

TBMM Genel Kurulu bugün, saat 15.00’te toplandı. Genel Kurul’da önce, elektronik sistem üzerinden yoklama yapıldı. AKP milletvekillerinin, Genel Kurul salonuna girmedikleri görüldü. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yerinden; “Saklanmayın AK Partililer, saklanmayın gelin” dedi.

Yeniden Refah Partisi milletvekillerinin yoklamaya katıldıkları görüldü.

Elektronik sistem üzerinden yoklama yapıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının sağlandığını okudu. AKP milletvekillerinin daha sonra TBMM Genel Kurul salonuna girdikleri görüldü.

Daha sonra, muhalefetin genel görüşme önergesinin görüşmelerine başlandı.