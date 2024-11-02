AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay Kalp Krizi Geçirdi

AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, memleketi Kastamonu'da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay Kalp Krizi Geçirdi

Partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da bulunan AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay Kalp Krizi Geçirdi - Resim : 1

Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Hastanenin koroner yoğun bakım servisine kaldırılan Uluay'ın tedavisi sürüyor.

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