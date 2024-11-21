AKP İlçe Başkanlığı'na Saldırmıştı; İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kafam Güzeldi'

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na kaldırım taşıyla saldıran şahıs tutuklandı. Şüphelinin hakimlikte verdiği ifadesinde olay günü kendisinde olmadığını savunarak, "Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim. Kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum" dediği ortaya çıktı.

AKP İlçe Başkanlığı'na Saldırmıştı; İfadesi Ortaya Çıktı: 'Kafam Güzeldi'

İstanbul'da AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında kaldırım taşıyla saldıran 23 yaşındaki E.Z. Başakşehir'deki ikametinde yakaladı. Yapılan aramada, kullanıma hazır uyuşturucu madde ve sigara kağıdı, 1 telefon ile zanlının saldırı anında üzerinde bulunduğu değerlendirilen beyaz renkli ayakkabı ve şişme mont ele geçirildi.

'ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM'

Şüphelinin sorgulamasında "hakaret" suçundan arandığı, "açıktan hırsızlık", "mala zarar verme" ve "yağma"dan geçmiş tarihli kaydının bulunduğu tespit edildi. İfadesi alınan zanlının, psikiyatri tedavisi gördüğünü, hastanede kız arkadaşı ile kavga ettiğini ve aşırı alkollü olduğundan olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Yapılan kontrollerde E.Z'nin bu yıl içinde bir hastanenin psikiyatri bölümünde 4 kaydının bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Şüpheli E.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. E.Z, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğince, "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı E.Z'nin, hakimlikte, olay günü kendisinde olmadığını savunarak, "Kendime zarar vermemek için etrafa zarar verdim. Oranın bir parti binası olduğunun farkında değildim. Siyasi bir amaçla hareket etmedim. Tamamen şans eseri ve kafamın güzel olmasıyla bu eylemde bulundum. Karşı tarafın zararını karşılamak isterim. Düzeni bozmak gibi bir amacım yoktu. Kasti bir şekilde zarar vermeye çalışmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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