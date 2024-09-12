AKP Döneminde Bir Rekor Daha! Yardıma Muhtaç Sayısı 3 Milyonu Aştı

AKP iktidarın halkı nasıl bir yoksulluk ve açlık girdabına soktuğu, törpülenmiş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle ortaya koyuldu. İtibardan ve şatafattan tasarruf etmeyen iktidar, halkı ağır ekonomik koşullarda ezerken, sosyal yardımlarla kendine muhtaç bırakıyor. TÜİK verilerine göre 3 milyonun üzerinde insanın destek aldığı görüldü.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ekonomik kriz nedeniyle artan yoksulluk üzerine açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım alan hane sayısındaki artışa dikkat çeken Kış, iktidara etkili sosyal politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kış, ''Bakanlığın verilerine baktığımızda temmuz ayında 3 milyon 792 bin 340 haneye düzenli sosyal yardımın, 3 milyon 658 bin 880 haneye elektrik ve 598 bin 902 haneye doğal gaz tüketim desteğinin verildiğini görüyoruz. Ayrıca, Bakanlık 8 milyon 346 bin 946 kişinin GSS primlerini üstlenerek, sağlık sigortalarını karşıladı” ifadelerini kullandı. Yardımların yılın ilk üç ayından sonra azaldığına dikkat çeken Kış, yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte iktidarın sosyal yardımları kıstığını kaydetti.

‘YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR, YARDIMA İHTİYAÇ ARTIYOR’

Türkiye’deki yoksul sayısının hızla arttığına dikkat çeken Kış, TÜİK’in hane başına düşen kişi sayısı hesabına göre 15 milyon 169 bin 360 kişinin düzenli sosyal yardımlarla geçinmeye çalıştığını belirtti. Sosyal yardıma başvuranların sayısındaki artışın da altını çizen Kış, “2022 yılında 18 milyon 30 bin olan yoksul sayısı, 2023’te 18 milyon 219 bin kişiye yükseldi. Bu yılın sadece ilk 7 ayında bu rakam 15 milyon 169 bin 360’a çıktı” dedi.

Ailelerin geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarının bakımı için bakanlıktan destek aldığını belirten Kış, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan çocuk sayısının 2024 Temmuz ayında 167 bin 873’e ulaştığını söyledi. Bu rakamın 2020’de 129 bin 422 olduğunu kaydeden Kış, çocuk yoksulluğunun giderek arttığını vurguladı.

‘AİLE DESTEK YARDIMLARI 3.2 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI’

Aile Destek Programı’ndan yararlanan hanelerin sayısında da artış yaşandığını kaydeden Kış, “2022 yılında 2.5 milyon hanenin dahil olduğu Türkiye Aile Destek Programı’ndan 2024 Temmuz ayında 3 milyon 233 bin 648 kişi faydalandı” ifadelerini kullandı. İktidarın yoksullukla mücadele politikalarının yetersiz kaldığını ve bu sorunun çözümü için daha etkili sosyal politikalar gerektiğini belirten Kış, “Vatandaşlarımız, sosyal yardımlarla geçinmeye çalışırken hükümetin vatandaşın sırtına yüklediği ekonomi politikalarının gerçek yüzü ortaya çıkmıştır” dedi.

Kaynak: ANKA