AKP 'Cemiyet'e Vermişti: CHP'ye Geçen Belediye, Binaların Tahliyesini İstedi

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, AKP dönemine denk gelen 2014 yılında İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilen, kira bedelleri belediye kaynakları kullanılarak karşılanan Evliya Çelebi ve Aydıntepe Mahallelerindeki binaların tahliyesi için harekete geçti.

BELEDİYE TEBLİGAT ÇEKİP TARİH VERDİ

BirGün'ün aktardığına göre, belediye, İlim Yayma Cemiyeti'ne gönderdiği tebligatlarda, kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirterek binaların 10 Kasım 2024 tarihi itibarıyla tahliye edilmesini ve eksiksiz olarak teslim edilmesini talep etti.

'BURAYA AYRILAN KAYNAĞI HALKIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANACAĞIZ'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tuzla Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için mülklerin tahliye edilmesini istiyoruz. İlim Yayma Cemiyeti'ne kiralanan binaların kira süresi doldu. Belediyemizin bu kiraları ödemek gibi bir yükümlülüğü yok. Daha önce buraya ayrılan kaynağı artık halkımızın ihtiyaçları için kullanacağız. Bu süreç, belediyemizin kaynak yönetimini ve şeffaflığını sağlama hedefimizin bir parçasıdır. Teslim sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz ve bu konuda tüm taraflarla iş birliği içinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.