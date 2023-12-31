AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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