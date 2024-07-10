AKP 'Asrın Projesi' Dedi: Yarım Bıraktı

Yozgat’ın AKP’li Belediye Başkanı Celal Köse döneminde ‘asrın projesi’ olarak nitelendirdiği altyapı yenileme çalışmaları yarım kaldı, yüklenici firma Euro karşılığı ihaleyi almasına karşın artan maliyetler nedeniyle işi bitirme imkanının bulunmadığını ilgili makamlara ilettiği öğrenildi.

Yozgat il merkezinde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış 250 kilometre içme suyu hattı ve kanalizasyon hattının yenilenmesi amacıyla Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan altyapı yenileme ile kayıp kaçak oranın en aza indirilmesi, asbestli boruların değiştirilerek, şebekeye sağlıklı su verilmesi amaçlandı.

‘YAPILAN HAT ÇALIŞMA ORANI YÜZDE SIFIR’

Altyapı yenileme çalışmalarının bugüne kadar kâğıt üzerinde yüzde 60’ının tamamlanış gibi göründüğünü belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gelinen noktada yeni hattan su verilen hiçbir yerin bulunmadığını, dolayısıyla da yapılan hat çalışma oranının sıfır olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Evvelki sene Yozgat Belediyesince yapılan bir altyapı ihalesi var, çalışması var. Bu da ‘Yozgat'ta asrın projesi’ olarak Yozgatlı hemşehrilerimizin takdirine sunuldu. Geçtiğimiz dönem içerisinde Yozgat'ın değişik yerlerinde çok ciddi manada kazı çalışmaları yapıldı. Birçok yer delik deşik durumda, bu proje sebebiyle. Geldiğimiz noktada da müteahhit hak edişinin yaklaşık yüzde 60’ını almış durumda. Ancak yapılan hat çalışma oranı yüzde sıfır. Şu anda yeni hattan su verdiğimiz hiçbir yer yok. Bunun sebebi şu; üç tane depo yapılması gerekiyordu. Depo inşaatları tamamlanmamış, birincisi bu. İkincisi ana hatların depolara bağlantısı yok. Üçüncüsü hattaki boruların birbiriyle bağlantı yok. Dördüncü konu da bu boruların abonelere konutlara ve sokaklara bağlantısı yok, gelişigüzel kazılmış. Biz göreve geldiğimiz günden bu tarafa İller Bankası yetkilileriyle üçü Yozgat'ta, biri de Ankara'da olmak üzere dört defa toplantı yaptık, ‘bu işi nasıl düzelteceğiz’ diye. Çünkü hakikaten içinden çıkılmaz bir noktada.”

‘MÜTEAHHİDİN BU İŞİ BİTİRME İMKÂNI OLMADIĞINI GÖRDÜK’

Yüklenici firmanın işi bitirebilme imkanının bulunmadığına dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün itibariyle İller Bankası yetkilileriyle yeni bir toplantı daha yaptık, müteahhit de bu toplantıya katıldı, onu da dinledik. Müteahhidin bu işi bitirme imkânı olmadığını gördük, bu işi bitirmeye yönelik enerjisi de yok, imkânı da yok. Dolayısıyla da ihaleyi iptal etme kararı aldık. Şimdi önümüzdeki bir, bir buçuk ay içerisinde müteahhit bu üç tane deponun inşaatını tamamlayacak, öyle anlaştık. Depo inşaatları tamamlandıktan sonra işin tasfiye sürecini ve yeni bir ihaleyle bu işi tamamlamaya çalışacağız. Bu durumun bizim için sıkıntısı şu; biz yeni göreve geldik, mahallelerde yapılan kazılardan dolayı Yozgat'ın bütün mahalleleri delik deşik. Yozgatlı hemşehrilerimizde doğal olarak mahallelerinin bir an önce üst yapısının yapılmasını istiyorlar. Asfalta kavuşmak istiyorlar. Kaldırımları düzenli olsun, taşları düzenli olsun, asfaltı düzenli olsun, bizden böyle bir beklenti içerisindeler. Ancak bu proje tamamlanmadığı sürece bizim bu çalışmaları yapmamız mümkün değil. Bugün tekrar bir ikmal inşaatı yaptığımız zaman ki yapacağız ilave bir ihale yapacağız yeniden. Yozgat'ın tamamı yeniden kazılacak. Şu anda gelişigüzel bir şekilde kazılmış, üzerine yama yapılmış ya da asfalt atılmış bölgelerdeki yapılan çalışmaların tamamı bir manada da boşa olacak. Biz tamamen kazımak zorundayız. Dolayısıyla da bir ay, iki ay sonra kazıyacağımız yerlere asfalt çalışması da yapamıyoruz. Üstyapı çalışması da yapamıyoruz. Bu yüzden hemşehrilerimizin biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz.''

Kaynak: ANKA