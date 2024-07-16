AKOM'dan İstanbullulara Bir Uyarı Daha! Kavurucu Sıcaklar Ne Zamana Kadar Sürecek?

İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava dalgasının 28 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 33-36 derecelere çıkacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

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AKOM'dan İstanbullulara Bir Uyarı Daha! Kavurucu Sıcaklar Ne Zamana Kadar Sürecek?

İstanbul'da sıcaklıkların 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. AKOM, 33-36 derecelere çıkması beklenen sıcaklıklara karşı vatandaşlara öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

AKOM'dan İstanbullulara Bir Uyarı Daha! Kavurucu Sıcaklar Ne Zamana Kadar Sürecek? - Resim : 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceğini açıkladı. AKOM ayrıca aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-doğu yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM İstanbulluları, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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