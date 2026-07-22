AKOM'dan İstanbul İçin Son Dakika Uyarısı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor! Saat Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların aniden düşeceği kentte, gök gürültülü sağanak yağış ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

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AKOM'dan İstanbul İçin Son Dakika Uyarısı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor! Saat Verildi
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İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşı ve ilgili kurumları yakından ilgilendiren kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve Marmara bölgesinin kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AKOM'un paylaştığı verilere göre, hava sıcaklıklarında ani bir düşüşle birlikte kent genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek:

  • Saat 18.00 sıraları: Yağışlar ilk olarak Çatalca ve Silivri başta olmak üzere İstanbul’un batı ilçelerinde kendisini gösterecek.
  • Saat 23.00'ten sonra: Yağışlı hava etkisi artırarak il genelinde yayılacak.
  • Perşembe saat 10.00'a kadar: Sağanak dalgası yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

METREKAREYE 25 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ

Tahminlere göre bazı bölgelerde metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Ancak AKOM yetkilileri, mevcut sıcak ve nemli havanın kuzeyden gelen serin hava dalgasıyla çarpışacağını, bu durumun "kararsız bir atmosfer" yaratarak yer yer tahminlerin de üzerinde çok daha şiddetli yağışlara yol açabileceğine dikkat çekti. Yağış anında yoğun şimşek ve yıldırım hadiselerinin yaşanabileceği de belirtildi.

KURUMLARA VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İBB ve ilgili ilçe belediyelerine; yağmur suyu mazgallarının temizlenmesi, çöp atıklarının hızla toplanması ve mesai saatleri dışında kritik noktalarda nöbetçi ekiplerin hazır bulundurulması talimatı verildi.

AKOM, ani bastıracak sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ani sel ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm İstanbulluları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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