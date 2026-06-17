AKOM'dan İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı! Tarih Verildi

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AKOM, paylaştığı hava durumu raporunda İstanbul genelinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Raporda, hafta boyunca rüzgârın fırtına şeklinde eseceği ve sıcaklıkların 26-30 derece arasında olacağı kaydedildi.

CUMA GÜNÜ SAĞANAK, HAFTA BOYU FIRTINA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, rüzgârın ise bu akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek hafta boyunca yerini fırtınaya bırakacağı açıklandı.

SICAKLIKLAR 26 İLA 30 DERECE ARASINDA

Öte yandan, hava sıcaklıklarının hafta genelinde 26 ile 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporunda günlük hava durumu şu şekilde sıralandı:

17 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık

18 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

19 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

20 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu

21 Haziran Pazar: Parçalı ve az bulutlu

22 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi