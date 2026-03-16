AKOM'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı: Balkanlar'dan Gelen Soğuk Hava Dalgası Bayramda Kenti Esir Alacak

İstanbul bayramda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. AKOM’un İstanbul için yayımladığı haftalık rapora göre yağışlı ve soğuk havaların 19 Mart Perşembe günü itibariyle kente giriş yapması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta ortasına (çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor" denildi.

BALKANLAR’DAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Açıklamada, "Perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10 derecenin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

17 Mart Salı: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu

18 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

19 Mart Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

20 Mart Cuma: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu

21 Mart Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

22 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

