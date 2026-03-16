AKOM'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı: Balkanlar'dan Gelen Soğuk Hava Dalgası Bayramda Kenti Esir Alacak
İstanbul bayramda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. AKOM’un İstanbul için yayımladığı haftalık rapora göre yağışlı ve soğuk havaların 19 Mart Perşembe günü itibariyle kente giriş yapması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta ortasına (çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 11-13 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor" denildi.
BALKANLAR’DAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
Açıklamada, "Perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10 derecenin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
17 Mart Salı: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve az bulutlu
18 Mart Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
19 Mart Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
20 Mart Cuma: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu
21 Mart Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
22 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
— AKOM (@ibbAkom) March 16, 2026
Kaynak: Haber Merkezi