AKOM Saat Vererek Uyardı... İstanbullular Dikkat! Kar Geliyor

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Sıcaklıkların 10°C’nin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor. AKOM, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik duyuruları yakından takip etmesi yönünde uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi