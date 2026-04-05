AKOM İstanbul’u Tarih Vererek Uyardı: Güneşli Havaya Sakın Aldanmayın, Soğuk Havalar Geri Dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Nisan Pazar tarihli raporuyla İstanbulluları yaklaşan soğuk hava dalgasına karşı uyardı. Yeni haftaya güneşli bir başlangıç yapılsa da bahar havası yerini hızla soğuk ve yağışlı havalara bırakacak.
AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; yeni haftada aralıklarla hafif yağmur geçişleri beklenirken, asıl tehlike hafta sonuna doğru yüzünü gösterecek.
SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK, YAĞIŞ GELİYOR
Sıcaklıkların Cuma gününden itibaren 5-6°C birden düşerek mevsim normallerinin oldukça altına inmesi bekleniyor.
Pazartesi gününü 17°C sıcaklık ve açık bir gökyüzüyle geçirecek olan İstanbul'da, Cuma günü termometreler en fazla 8°C'yi görebilecek.
Cumartesi günü ise sıcaklık 7°C'ye kadar gerilerken, şehri 5-15 kg arası sağanak yağmur alacak.
— AKOM (@ibbAkom) April 5, 2026
