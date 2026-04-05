AKOM İstanbul’u Tarih Vererek Uyardı: Güneşli Havaya Sakın Aldanmayın, Soğuk Havalar Geri Dönüyor

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; yeni haftada aralıklarla hafif yağmur geçişleri beklenirken, asıl tehlike hafta sonuna doğru yüzünü gösterecek.

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK, YAĞIŞ GELİYOR

Sıcaklıkların Cuma gününden itibaren 5-6°C birden düşerek mevsim normallerinin oldukça altına inmesi bekleniyor.

Pazartesi gününü 17°C sıcaklık ve açık bir gökyüzüyle geçirecek olan İstanbul'da, Cuma günü termometreler en fazla 8°C'yi görebilecek.

Cumartesi günü ise sıcaklık 7°C'ye kadar gerilerken, şehri 5-15 kg arası sağanak yağmur alacak.

Kaynak: Haber Merkezi