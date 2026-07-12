AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi! Şemsiyeleri Hazırlayın, Sağanak Yağış Geri Dönüyor

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İstanbul’da sıcak havalara bir kez daha yağmur arası verilecek.

SALI GÜNÜ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

AKOM tarafından yapılan duyuruya göre hava sıcaklıkları Pazartesi günü 30, Çarşamba günü ise 32 derece beklenirken, Salı günü şehrin birçok noktasında gök gürültülü ve sağanak yağış etkili olacak.

AKOM tarafından yapılan bilgilendirmede İstanbul’da gece saatlerinden itibaren yerel yağmur geçişleri öngörüldüğü belirtildi. Buna göre yerel yağmur geçişlerinin, Salı günü öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 30 İLA 33 DERECE ARASINDA DEVAM EDECEK

Salı günü gerçekleşecek yağışların ardından normale dönen hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyretmesi tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR REKOR KIRACAK

Öte yandan 14 Temmuz Salı günü İstanbul’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, yurdun Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık rekorlarına imza atılacak. Adana’da sıcaklık 38 derece ölçülürken, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır’da 40 derece gösteren termometreler Batman’da 41 dereceyi gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi