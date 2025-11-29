AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi: Balkanlar'dan Geliyor, Bu Hafta Sonuna Dikkat

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi. Açıklamaya göre, İstanbul Orta Akdeniz kaynaklı alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Serin ve yağışlı hava pazartesi gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Son Güncelleme:
AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi: Balkanlar'dan Geliyor, Bu Hafta Sonuna Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da etkili olacak yeni hava sistemi için uyarılarda bulundu. Kentin, hafta sonu boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacağı belirtildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yer yer kuvvetlenme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AKOM TARİH VERDİ

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un hem Orta Akdeniz hem de Balkanlar kaynaklı iki hava sisteminin etkisi altına girdiği vurgulandı:

“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.”

Açıklamada, serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına kadar süreceği ifade edildi:

“Serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir.”

Meteoroloji’den Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm! Şiddetli Sağanak ve Kar KapıdaMeteoroloji’den Sarı ve Turuncu Kodlu Alarm! Şiddetli Sağanak ve Kar KapıdaYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul AKOM Meteoroloji
Son Güncelleme:
50 Bin Liralık 'Kazım Koyuncu' Tazminatı! Sosyal Medyada Paylaştı, Hayatının Şokunu Yaşadı 50 Bin Liralık 'Kazım Koyuncu' Tazminatı!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
MHP'den Sert Tepki: Papa 14. Leo’nun İznik Ayini Tartışma Yarattı MHP'den Sert Tepki: Papa 14. Leo’nun İznik Ayini Tartışma Yarattı
ÇOK OKUNANLAR
GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak? GSS Prim Borçlarına Af Geliyor: 1,5 Milyon Vatandaşın Borcu Sıfırlanacak! Kimler Yararlanacak?
CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda İkinci Gün: Özgür Özel: Artık İktidar Zamanıdır! CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda İkinci Gün
Bakanlıktan Yeni Açıklama: Karadeniz'de Gemiye İkinci Saldırı! Son Durum Ne? Karadeniz'de Gemiye İkinci Saldırı! Son Durum Ne?
Yeni Pandemi Alarmı! Uzmanlardan 'Kovid'den Daha Ölümcül Olabilir' Uyarısı Uzmanlardan 'Kovid'den Daha Ölümcül Olabilir' Uyarısı
Mardin'de Kaya Ailesinin Öldürüldüğü Sır Vahşette Yeni Gelişme Mardin'de Kaya Ailesinin Öldürüldüğü Sır Vahşette Yeni Gelişme