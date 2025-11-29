AKOM İstanbul İçin Tarih Verdi: Balkanlar'dan Geliyor, Bu Hafta Sonuna Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da etkili olacak yeni hava sistemi için uyarılarda bulundu. Kentin, hafta sonu boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacağı belirtildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, İstanbul genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yer yer kuvvetlenme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AKOM TARİH VERDİ

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un hem Orta Akdeniz hem de Balkanlar kaynaklı iki hava sisteminin etkisi altına girdiği vurgulandı:

“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.”

Açıklamada, serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına kadar süreceği ifade edildi:

“Serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir.”

