AKOM Haftalık Raporunu Açıkladı! Aşırı Sıcaklar İstanbul'u Vuracak: Yağış Yok, Nem Bunaltacak

AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru 33 dereceleri görmesi bekleniyor. Hafta boyunca yağış beklenmezken, poyrazın yer yer 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

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AKOM Haftalık Raporunu Açıkladı! Aşırı Sıcaklar İstanbul'u Vuracak: Yağış Yok, Nem Bunaltacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 2 Ağustos tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Rapora göre kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının yeni haftanın başından itibaren artarak 31 ila 34 dereceye ulaşması bekleniyor.

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da halen mevsim normallerinin altında seyreden 28-30 derecelik sıcaklıklar, yeni hafta itibarıyla kademeli şekilde yükselecek.

POYRAZ ETKİLİ OLACAK

Hafta boyunca havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, en yüksek sıcaklıkların hafta sonuna doğru 32-33 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Rapora göre poyraz yönünden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek 40 ila 60 kilometre/saat hıza ulaşacağı öngörülüyor.

YAĞIŞ YOK, NEM ORANI YÜZDE 85'LERE ÇIKACAK

Nem oranının ise yüzde 50 ile 85 arasında değişmesi bekleniyor.

AKOM verilerine göre hafta boyunca İstanbul genelinde yağış öngörülmüyor. Deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece seviyesinde seyredeceği bildirildi.

GÜN GÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ

  • 3 Ağustos Pazartesi: Parçalı bulutlu, 21/31°C
  • 4 Ağustos Salı: Parçalı ve az bulutlu, 21/32°C
  • 5 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu ve açık, 21/32°C
  • 6 Ağustos Perşembe: Az bulutlu ve açık, 22/32°C
  • 7 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu, 22/33°C
  • 8 Ağustos Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu, 22/33°C

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Kaynak: Haber Merkezi

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