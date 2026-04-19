Sağanak Yağış İstanbul'a Geri Geliyor: Gündüz Bahar Gece Kış Yaşanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Nisan Pazar tarihli raporunda yeni haftanın hava haritasını çıkardı. Gündüzleri yüzünü gösteren bahar güneşi, akşamları yerini kış soğuğuna bırakmayı sürdürecek.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKOM'un paylaştığı hava durumu notuna göre; yeni haftada Çarşamba günü görülecek aralıklı sağanak yağmur dışında şehirde genellikle parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

HAFTA ORTASINDA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Salı gecesi başlayacak yağmur (1-3 kg), Çarşamba günü yerini şiddetli sağanağa (5-15 kg) bırakacak ve o gün sıcaklık 14°C'ye düşecek.

GÜNDÜZ BAHAR GECE KIŞ

AKOM'un "Dikkat" notunda, gün içerisinde 15-18°C'lerde seyreden sıcaklıkların, gece ve sabah erken saatlerde 8-10°C'ler civarına, yani kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği belirtildi.

Sağanak Yağış İstanbul'a Geri Geliyor: Gündüz Bahar Gece Kış Yaşanacak - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKOM İstanbul
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
