İstanbul Bir Kez Daha Yağmura Teslim Olacak: AKOM Tarihleri Duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin yeni haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul’da önümüzdeki hafta parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak, salı ve perşembe günü aralıklı olarak yağmur etkili olacak.

Son Güncelleme:
İstanbul Bir Kez Daha Yağmura Teslim Olacak: AKOM Tarihleri Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKOM'un yaptığı değerlendirmelere göre hafta boyunca sıcaklıkların 23-25 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

SALI VE PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR

Pazartesi günü kent genelinde yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yer yer yağmur geçişleri öngörülüyor. Perşembe günü ise hafif yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM değerlendirmesinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağışların görülebileceği ifade edildi.

NEM ORANI YÜKSEK SEYREDECEK

Raporda nem oranının hafta boyunca yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği belirtildi. Rüzgarın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette saatte 5 ila 15 kilometre hızla eseceği kaydedildi.

HAFTANIN EN SICAK GÜNÜ SALI EN SOĞUĞU CUMA

Hafta genelinde en yüksek sıcaklığın salı günü 25 dereceyle ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın cuma günü 13 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. 15-16 Mayıs tarihlerinde kentte yağış beklenmezken, parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul AKOM
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İstanbul'da 3 İlçede 8 Silahlı Saldırı: 13 Şüpheli Gözaltında İstanbul'da 3 İlçede 8 Silahlı Saldırı: 13 Şüpheli Gözaltında
Belçika Kraliçesi Mathilde İstanbul'da Belçika Kraliçesi Mathilde İstanbul'da
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
İran'dan Tehdit Gibi Açıklama: Hedef Bu Kez Ne ABD Ne de İsrail İran'dan Tehdit Gibi Açıklama
Kılıçdaroğlu, Kendisini Şehit Cenazesinde Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti Kılıçdaroğlu, Kendisini Linç Etmek İsteyen Karakoç'la 7 Yıl Sonra Helalleşti
Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a Soruşturma İzni
İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme: 1 Kişi Serbest, 6 Şüpheliye Adli Kontrol İBB Operasyonunda Sıcak Gelişme
TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı TEM Otoyolu'nda Korku Dolu Anlar: 43 Kişilik Tur Otobüsü Alevler İçinde Kaldı