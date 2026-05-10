İstanbul Bir Kez Daha Yağmura Teslim Olacak: AKOM Tarihleri Duyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin yeni haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul’da önümüzdeki hafta parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak, salı ve perşembe günü aralıklı olarak yağmur etkili olacak.
AKOM'un yaptığı değerlendirmelere göre hafta boyunca sıcaklıkların 23-25 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
SALI VE PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR
Pazartesi günü kent genelinde yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yer yer yağmur geçişleri öngörülüyor. Perşembe günü ise hafif yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
AKOM değerlendirmesinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağışların görülebileceği ifade edildi.
NEM ORANI YÜKSEK SEYREDECEK
Raporda nem oranının hafta boyunca yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği belirtildi. Rüzgarın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette saatte 5 ila 15 kilometre hızla eseceği kaydedildi.
HAFTANIN EN SICAK GÜNÜ SALI EN SOĞUĞU CUMA
Hafta genelinde en yüksek sıcaklığın salı günü 25 dereceyle ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın cuma günü 13 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. 15-16 Mayıs tarihlerinde kentte yağış beklenmezken, parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
