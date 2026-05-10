İstanbul Bir Kez Daha Yağmura Teslim Olacak: AKOM Tarihleri Duyurdu

AKOM'un yaptığı değerlendirmelere göre hafta boyunca sıcaklıkların 23-25 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

SALI VE PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR

Pazartesi günü kent genelinde yağış beklenmezken, salı günü akşam saatlerinde yer yer yağmur geçişleri öngörülüyor. Perşembe günü ise hafif yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

AKOM değerlendirmesinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli yağışların görülebileceği ifade edildi.

NEM ORANI YÜKSEK SEYREDECEK

Raporda nem oranının hafta boyunca yüzde 75 ile 95 arasında değişeceği belirtildi. Rüzgarın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette saatte 5 ila 15 kilometre hızla eseceği kaydedildi.

HAFTANIN EN SICAK GÜNÜ SALI EN SOĞUĞU CUMA

Hafta genelinde en yüksek sıcaklığın salı günü 25 dereceyle ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklığın cuma günü 13 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. 15-16 Mayıs tarihlerinde kentte yağış beklenmezken, parçalı bulutlu havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi