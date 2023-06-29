Akkuyu inşaatında 'kölelik zinciri': İşçilere GPS takıldı

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışan işçilerin koluna GPS cihazı takıldığını duyurdu.

GPS'İ ÇIKARAN İŞÇİ ÜCRETİNİ ALAMIYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, GPS'lerin çıkarılması durumunda ise işçilerin günlük ücretlerini alamadıklarını belirtti.

Karaca şöyle yazdı:

"Bu nedir biliyor musunuz? Bu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında TSM bünyesinde çalışan işçilerin bileklerine takılan saat şeklindeki GPS cihazı. Bununla işçiler sürekli takip altında. Cihazı çıkardıklarında o günkü ücretleri ödenmiyor. Cihaz bozulduğunda ise masrafını işçilerden alıyorlar. Modern kölelik zinciri yani! Patronların teknolojik gelişmeden anladıkları işçiler üzerinde denetim ve sömürüyü derinleştirmek, onur kırmak, birliklerini bozmak için modern kölelik zincirleri kullanmak. Bu uygulama kabul edilemez."

DEPREM BÖLGESİNE GİDEN İŞÇİLER, İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak için gönüllü olarak deprem bölgesine giden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan 30 işçi “İşe gelmedin” denilerek tazminatsız şekilde işten çıkartılmıştı.