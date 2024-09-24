Akit Yazarı H.K.G. Davasında Cezaları Fazla Buldu! 'Kızını Öldürseydi...'

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., altı yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli’yle "evlendirilmesi" sonucu yıllarca istismara maruz bırakıldı. "Evlilik" adı altında sistematik çocuk istismarına ilişkin davada, bir buçuk yıl sonra dün karar çıktı. Baba Gümüşel’e 18 yıl dokuz ay, istismar faili İstekli’ye 36 yıl hapis cezası verildi.

'KIZINI ÖLDÜRSE 24 YIL ALIRDI'

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Türkiye'yi sarsan korkunç olayla ilgili bu cezaların verilmesinin doğru olmadığını iddia ederek H.K.G.'nin 15 yaşında evlendirildiğini ve Gümüşel'in kızını "öldürse" dahi alacağı cezanın 24 yıl olduğunu öne sürdü.

Ali Karahasanoğlu

Karahasanoğlu'nun sosyal medyada tepki çeken yazısı şöyle:

"Narin’de, kaybolmasından 3 saat sonra başlayan soruşturmada 33 gündür bir arpa boyu yol alamayan devletimiz.. Savcılarımız, hakimlerimiz nasıl oluyor ise.. Ve daha acıklısını söyleyeyim.. Yusuf Ziya hocamıza, asla böyle bir şey isnat edemem.. Ama kıyasımı yapmak zorundayım ki, vicdansızlık anlaşılsın..

'KIZ BUNALIMA GİRİP İFTİRA ATMIŞ'

Yusuf Ziya hocamız, (Allah korusun) kızını öldürmüş olsaydı.. Cezaevinde kalacağı süre 24 yıl idi.. Kızını 15 yaşında evlendirdiği için aldığı ceza ise 18 yıl.. Damadın cezası üzerinden hesaplarsak.. Bunalıma giren kızımızın attığı iftira sonrasında eşine verilen ceza 36 yıl... Damadın, eşini öldürmüş olsaydı alacağı ceza... İçim acıyor.. Daha fazlasını yazamıyorum...

Yusuf Ziya hocamızın kızının, bir bunalıma girerek attığı iftirada, 18 yıl öncesinin yaşananlarını, bir çırpıda toparlayıp, adeta hiçbir şüphe olmayacak şekilde çözdü ve cezayı kesti.. Buna inanabiliyor musunuz?"